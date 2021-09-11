Президент Ворскли - 4-й, Олександр Ярославський - 14-й

Джерело - Фокус.

Став відомий оновлений рейтинг найбагатших людей України.

Про це повідомляє Фокус.

На 1-му місці опинився президент Шахтаря Рінат Ахметов зі статком 10,64 млрд доларів. На 2-му рядку розташувався ексвласник Севастополя Вадим Новинський, у якого 2,54 млрд.

Оголошений в міжнародний розшук президент Ворскли Костянтин Жеваго знаходиться на 4-му місці, його стан оцінюється в 2,46 млрд.

На 6-му місці в рейтингу знаходиться колишній власник Дніпра Ігор Коломойський, який володіє 1,67 млрд.

Власники Дунаєвецького Епіцентру і волейбольного клубу Епіцентр-Подоляни Галина і Олександр Гереги знаходяться на 8-му місці, за оцінками видання їх капітал становить 1,51 млрд.

Президент Металіста Олександр Ярославський розташувався на 14-му місці. Його активи оцінюються в 860 млн.

Власник першолігової Волині Ігор Палиця знаходиться на 27-му місці зі статком 410 млн.

Брати Суркіси, які володіють київським Динам", мають активів на 328 млн. Їх місце в рейтингу - 35-е.

Президент київської Оболоні Олександр Слободян знаходиться на 74-му місці з капіталом 180 млн.

На 86-му місці розташувався колишній віцепрезидент Шахтаря і власник Донбасу Борис Колесніков. Його статки оцінили в 169 млн.

Нагадаємо, трансфер Неймара у Шахтар зірвався через Ахметова.