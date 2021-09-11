 УПЛ. Шахтар переміг Дніпро-1 у 7 турі | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Шахтар переміг Дніпро-1 у 7 турі

Сьогодні 21:21 481 0
Гірники завдяки голам Фернанду та Траоре здобули перемогу
УПЛ. Шахтар переміг Дніпро-1 у 7 турі
#Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зустрічався зі СК Дніпро-1.

Гірники святкували перемогу з рахунком 2:0. У гірників голами відзначилися Фернанду та Траоре.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 11 вересня

Шахтар - Дніпро-1 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Фернанду, 2:0 - 88 Траоре

Шахтар: Андрій Пятов, Вітао, Тарас Степаненко (Маркос Антоніо 80), Майкон де Андраде, Тете (Манор Соломон 62), Алан Патрік, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі (Віктор Корнієнко 62), Педріньйо (Марлос 85), Фернандо дос Сантос Педро (Лассіна Траоре 62)

СК Дніпро-1: Валентин Кожухару, Володимир Адамюк, Владислав Дубінчак, Артем Довбик, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Сергій Логінов, Франциско Ді Франко (Маріо Чуже 72), Валерій Лучкевич (Олександр Назаренко 69), Невен Джурасек, Олександр Сваток

Попередження: Майкон де Андраде 29 - Олександр Сваток 30

Раніше, Динамо на класі переграло Металіст 1925 у 7 турі УПЛ.

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