 Буковина програла Карпатам. Результати матчів 8 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо на класі переграло Металіст 1925 у 7 турі
Сьогодні 19:02 857
Збірна України програла Росії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 20:51 223
Чемпіонат Португалії. Санта-Клара - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:16 1472
УПЛ. Шахтар - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:05 2169
Джошуа: У мене не було думки відмовитися від бою з Усиком
Сьогодні 18:39 560
Сокіл став переможцем турніру Kremenchuk Open Cup-2021
Сьогодні 17:24 330
УПЛ. Зоря втратила очки в матчі з Рухом у 7 турі
Сьогодні 15:54 741
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:09 2617
Без шансів для нас. Україна - Росія: прогноз букмекерів
Сьогодні 10:34 1338
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:28 3294
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ястремська представила свою нову пісню
Ястремська представила свою нову пісню Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:19 253
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:11 889
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:18 644
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:36 450
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:22 374
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:45 3503
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:46 8674 1
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 20:38 2870
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою Valeriy Ruchka
Вчора 17:15 1135
Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала
Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала Valeriy Ruchka
Вчора 15:45 1431
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45! Андрій Твердохліб
Вчора 08:46 2371
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Андрій Дунець
Вчора 00:17 3573
Не тільки бокс. Усик вразив навичками у новому виді спорту
Не тільки бокс. Усик вразив навичками у новому виді спорту Valeriy Ruchka
09.09.2021 22:24 1408
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної?
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної? Андрій Дунець
09.09.2021 20:40 10960 13
Вражаюча розкіш. Опубліковано фото яхти, на якій відпочивав Майкл Джордан
Вражаюча розкіш. Опубліковано фото яхти, на якій відпочивав Майкл Джордан Valeriy Ruchka
09.09.2021 19:50 1062
Прямі трансляції
Навколо спорту

Буковина програла Карпатам. Результати матчів 8 туру Другої ліги

Сьогодні 19:23 338 0
Прийомов оформив дубль у матчі з Сумами
Буковина програла Карпатам. Результати матчів 8 туру Другої ліги
#Суми, #Таврія, #Буковина, #Балкани

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі української Другої ліги відбулися 12 матчів.

Чемпіонат України - Друга ліга
8 тур, 11 вересня
Група А

Епіцентр - Рубікон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45 Івашко

Карпати Галич - Діназ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 26 Апанчук

Буковина - Карпати Львів 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Приймак, 0:2 - 78 Чачуа, 1:2 - 88 Орнат

Лівий берег - Дніпро 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Акименко, 2:0 - 25 Старгородський, 2:1 - 50 Онищенко, 3:1 - 61 Курко

ЛНЗ - Чернігів 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 44 Норенков

Група Б

Вікторія - Металург 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Загальський

СК Полтава - Вовчанськ 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Рамос, 1:1 - 24 Стрельцов, 1:2 - 77 Гладковський, 2:2 - 87 Бужин

Суми - Балкани 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Прийомов, 0:2 - 52 Прийомов, 1:2 - 90+2 Мороз

Таврія - Тростянець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Сліпухін, 0:2 - 62 Гайван

Яруд - Миколаїв 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Сандрак-Вінницький, 1:1 - 18 Сурженко, 2:1 - 70 Літюк, 2:2 - 74 Нечипоренко

Скорук - Реал-Фарма 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Жуков, 2:0 - 30 Малиш, 3:0 - 48 Веремєєв, 4:0 - 52 Боженар

Кристал - Енергія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Гогітідзе, 1:1 - 32 Бондар, 1:2 - 48 Бородай

Раніше, Нива знищила АФСК Київ у 8 турі Другої ліги.

Коментарі ()