Буковина програла Карпатам. Результати матчів 8 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі української Другої ліги відбулися 12 матчів.
Епіцентр - Рубікон 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45 Івашко
Карпати Галич - Діназ 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 26 Апанчук
Буковина - Карпати Львів 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Приймак, 0:2 - 78 Чачуа, 1:2 - 88 Орнат
Лівий берег - Дніпро 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Акименко, 2:0 - 25 Старгородський, 2:1 - 50 Онищенко, 3:1 - 61 Курко
ЛНЗ - Чернігів 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 44 Норенков
Група Б
Вікторія - Металург 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Загальський
СК Полтава - Вовчанськ 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Рамос, 1:1 - 24 Стрельцов, 1:2 - 77 Гладковський, 2:2 - 87 Бужин
Суми - Балкани 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Прийомов, 0:2 - 52 Прийомов, 1:2 - 90+2 Мороз
Таврія - Тростянець 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Сліпухін, 0:2 - 62 Гайван
Яруд - Миколаїв 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Сандрак-Вінницький, 1:1 - 18 Сурженко, 2:1 - 70 Літюк, 2:2 - 74 Нечипоренко
Скорук - Реал-Фарма 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Жуков, 2:0 - 30 Малиш, 3:0 - 48 Веремєєв, 4:0 - 52 Боженар
Кристал - Енергія 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Гогітідзе, 1:1 - 32 Бондар, 1:2 - 48 Бородай
Раніше, Нива знищила АФСК Київ у 8 турі Другої ліги.