Португалець оформив дубль у матчі з Ньюкаслом

Джерело - Чемпіон.

У 4-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулися шість матчів.

Українець Олександр Зінченко матч з Лестером провів на лаві запасних. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 83-ій хвилині гри з Саутгемптоном.

Чемпіонат Англії - АПЛ

4 тур, 11 вересня

Арсенал - Норвіч 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Обамеянг

Брентфорд - Брайтон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90 Троссард

Вотфорд - Вулвергемптон 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Сьєрральта (авт), 0:2 - 83 Хван

Лестер - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62 Сілва

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Роналду, 1:1 - 56 Манкільйо, 2:1 - 62 Роналду, 3:1 - 80 Фернандеш, 4:1 - 90+2 Лінгард

Саутгемптон - Вест Гем 0:0

Раніше, Крістал Пелес сенсаційно розгромив Тоттенгем у 4 турі АПЛ.