Джерело - Чемпіон.
У 4-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулися шість матчів.
Українець Олександр Зінченко матч з Лестером провів на лаві запасних. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 83-ій хвилині гри з Саутгемптоном.
Чемпіонат Англії - АПЛ
4 тур, 11 вересня
Арсенал - Норвіч 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 66 Обамеянг
Брентфорд - Брайтон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90 Троссард
Вотфорд - Вулвергемптон 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 74 Сьєрральта (авт), 0:2 - 83 Хван
Лестер - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 62 Сілва
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Роналду, 1:1 - 56 Манкільйо, 2:1 - 62 Роналду, 3:1 - 80 Фернандеш, 4:1 - 90+2 Лінгард
Саутгемптон - Вест Гем 0:0
Раніше, Крістал Пелес сенсаційно розгромив Тоттенгем у 4 турі АПЛ.