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Трансфер Неймара у Шахтар зірвався через Ахметова

Сьогодні 21:13 227 0
Неймар міг опинитися у Шахтарі
Трансфер Неймара у Шахтар зірвався через Ахметова
#Шахтар, #Неймар, #Ахметов, #Луческу

Джерело - football24.ua.

Шахтар ледь не здійснив трансфер Неймара.

Про це розповів екстренер донецького клубу Мірча Луческу.

"Ми були готові підписати Неймара в Шахтар, але президента клубу Ріната Ахметова попросили заплатити 15 млн євро. Він сказав, що не хоче платити так багато за одного гравця", – розповів Луческу.

При цьому румунський спеціаліст не зазначив, коли саме "гірники" мали змогу підписати бразильську зірку. Додамо, що Неймар у 2013 році перебрався із Сантоса до Барселони за майже 90 млн євро, а у 2017 році став найдорожчим гравцем в історії, перейшовши до ПСЖ за 222 млн євро.

Раніше, ПСЖ продовжив контракт з Неймаром.

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