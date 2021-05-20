Трансфер Неймара у Шахтар зірвався через Ахметова

Неймар міг опинитися у Шахтарі

Шахтар ледь не здійснив трансфер Неймара.

Про це розповів екстренер донецького клубу Мірча Луческу.

"Ми були готові підписати Неймара в Шахтар, але президента клубу Ріната Ахметова попросили заплатити 15 млн євро. Він сказав, що не хоче платити так багато за одного гравця", – розповів Луческу.

При цьому румунський спеціаліст не зазначив, коли саме "гірники" мали змогу підписати бразильську зірку. Додамо, що Неймар у 2013 році перебрався із Сантоса до Барселони за майже 90 млн євро, а у 2017 році став найдорожчим гравцем в історії, перейшовши до ПСЖ за 222 млн євро.

Раніше, ПСЖ продовжив контракт з Неймаром.