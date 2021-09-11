Де Дзербі: Перемога в УПЛ - головна мета Шахтаря

Головний тренер "гірників" розповів про цілі донецького клубу

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар визначає перемогу в українській Прем'єр-лізі, як головну мету на сезон 2021/2022.

Про це заявив головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

"Моїм глобальним завданням буде залишити після завершення своєї роботи Шахтар сильнішим порівняно з тим, яким я його прийняв. Звісно, виступати в Лізі чемпіонів престижно. Та для мене завданням номер один є перемога в чемпіонаті. Потрібно розподіляти свої сили таким чином, щоб чемпіонат був у пріоритеті", - заявив фахівець.

Актуально: Шериф - Шахтар: матч-центр

"Якщо команда звикне добре грати в чемпіонаті, вона добре гратиме й у Лізі чемпіонів. Ми живемо в Україні і беремо участь у першості України, тому перемога в чемпіонаті – наша головна мета", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, УПЛ затвердила дату матчу Динамо - Шахтар.