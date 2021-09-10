Гвардіола хоче запросити лідера Реала у Манчестер Сіті

Лука Модрич може покинути Реал

Ветеран мадридського Реала Лука Модрич має шанси повернутись в АПЛ.

Про це повідомляє El Nacional.

Манчестер Сіті вивчає можливість запрошення 36-річного хорвата вже цього літа.

Гвардіола давно хоче бачити Луку у своєму проєкті, адже перебуває у пошуках "справжнього" півзахисника. До дій "містян" спонукає контракт Модрича з Реалом, який завершить дію у червні 2022-го. Відповідно, Сіті зможе підписати ветерана "вершкових" абсолютно безплатно.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче купити нового конкурента для Зінченка.