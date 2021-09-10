В УАФ спростували чутки про нову роль Шевченка

Екстренер збірної України Андрій Шевченко не зможе очолити УАФ.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Олександр Герега.

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"Чи може Андрій Шевченко змінити тренерську діяльність на крісло УАФ? Я б не хотів збирати плітки. Сьогодні це неможливо. Чому?

Це серйозна професійна організація. Павелко вибудовував цю роботу не один рік. Він вклав багато зусиль. Сьогодні керівництво європейського футболу довіряє не лише нашому керівнику, а й в цілому до України є позитивне ставлення. Це заслуга нашого президента федерації", - відзначив Герега.