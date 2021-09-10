Металіст 1925 підписав десятого новачка

Металіст 1925 підсилився нападником

Металіст 1925 уклав контракт із десятим новачком.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Гравцем Металіста 1925 став 23-річний український нападник Ілля Зубков. Деталі угоди не розголошуються.

Форвард минулий сезон відіграв за Альянс із Липової Долини, за який зіграв 6 матчів та забив 3 голи.

У своїй кар'єрі нападник грав за Динамо-2, чеські клуби Бешенов, Селье та Белло, Богеміанс Б та австрійський Капфенберг.

Нагадаємо, Шапаренко пропустить матч проти Металіста-1925.