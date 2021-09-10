Металіст 1925 підписав десятого новачка

Джерело - metalist1925.com.
Металіст 1925 уклав контракт із десятим новачком.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Гравцем Металіста 1925 став 23-річний український нападник Ілля Зубков. Деталі угоди не розголошуються.
Форвард минулий сезон відіграв за Альянс із Липової Долини, за який зіграв 6 матчів та забив 3 голи.
У своїй кар'єрі нападник грав за Динамо-2, чеські клуби Бешенов, Селье та Белло, Богеміанс Б та австрійський Капфенберг.
Нагадаємо, Шапаренко пропустить матч проти Металіста-1925.