Шапаренко пропустить матч проти Металіста-1925

У півзахисника перебір жовтих карток

У 7 турі УПЛ Динамо зустрінеться на виїзді з командою Металіст 1925.

Про це повідомляє пресслужба киян.

У цій зустрічі Мірча Луческу не зможе розраховувати на Миколу Шапаренка, для якого попередження, отримане в матчі минулого туру з Колосом, стало четвертим у сезоні й автоматично означає пропуск найближчого матчу.

Гравців під загрозою дискваліфікації у складі киян немає. Інші двоє центральних півзахисників, Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський, мають у своєму пасиві по два попередження.