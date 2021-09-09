Шапаренко пропустить матч проти Металіста-1925

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
У 7 турі УПЛ Динамо зустрінеться на виїзді з командою Металіст 1925.
Про це повідомляє пресслужба киян.
У цій зустрічі Мірча Луческу не зможе розраховувати на Миколу Шапаренка, для якого попередження, отримане в матчі минулого туру з Колосом, стало четвертим у сезоні й автоматично означає пропуск найближчого матчу.
Гравців під загрозою дискваліфікації у складі киян немає. Інші двоє центральних півзахисників, Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський, мають у своєму пасиві по два попередження.