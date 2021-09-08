 Українські вболівальники зможуть відвідати матч Шериф - Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Українські вболівальники зможуть відвідати матч Шериф - Шахтар

Сьогодні 14:58 397 0
Вартість квитка приблизно 400 грн
Українські вболівальники зможуть відвідати матч Шериф - Шахтар
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Шериф

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Розпочався продаж квитків на матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між молдавським Шерифом та Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Вартість квитка у фан-сектор коштує приблизно 400 грн.

  АктуальноУЄФА з подачі УАФ заборонив українцям відвідувати матч ЛЧ Шериф - Шахтар

На стадіоні Шериф дозволена присутність 50% глядачів. У зв'язку з цим Шахтар зможе реалізувати 285 квитків на місця у фан-секторі тираспольської арени.

Нагадаємо, захисник Шахтаря відсторонений на два матчі УПЛ.

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