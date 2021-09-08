Українські вболівальники зможуть відвідати матч Шериф - Шахтар

Вартість квитка приблизно 400 грн

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Розпочався продаж квитків на матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між молдавським Шерифом та Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Вартість квитка у фан-сектор коштує приблизно 400 грн.

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На стадіоні Шериф дозволена присутність 50% глядачів. У зв'язку з цим Шахтар зможе реалізувати 285 квитків на місця у фан-секторі тираспольської арени.

Нагадаємо, захисник Шахтаря відсторонений на два матчі УПЛ.