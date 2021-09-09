Роналду: Я буду тиснути на Сульшера

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прагне грати у стартовому складі команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Я ніколи не думав, що зможу повернутися, але я пишаюся тим, що це сталося. Я схвильований, дуже хочу почати виступати якнайкраще. Я дуже щасливий, як і моя сім'я.

Звичайно, я буду нервувати в суботу, але зараз я більш досвідчений, більш дорослий, ніж у 2003 році. Я буду готовий. І я буду тиснути на Уле Гуннара Сульшера, щоб він поставив мене у стартовий склад. Я готовий грати!" – заявив Роналду.