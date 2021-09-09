Роналду: Я буду тиснути на Сульшера

Джерело - football24.ua.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прагне грати у стартовому складі команди.
Про це розповів сам футболіст.
"Я ніколи не думав, що зможу повернутися, але я пишаюся тим, що це сталося. Я схвильований, дуже хочу почати виступати якнайкраще. Я дуже щасливий, як і моя сім'я.
Звичайно, я буду нервувати в суботу, але зараз я більш досвідчений, більш дорослий, ніж у 2003 році. Я буду готовий. І я буду тиснути на Уле Гуннара Сульшера, щоб він поставив мене у стартовий склад. Я готовий грати!" – заявив Роналду.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не вистачає футболок Роналду через високий попит.