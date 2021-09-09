У наставника збірної України Олександра Петракова після матчу з Чехією (1:1) залишилися негативні емоції.

Про це заявив сам фахівець.

"Які можуть бути емоції? У Казахстані таке трапилося, зараз також. 20 секунд залишалося. Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця. Поговорили з хлопцями після матчу, я був трохи емоційним.

У нас попереду дуже важлива гра в Гельсінкі. Одна помилка – і приїхали. Там уже внічию грати не можна. Я дуже хотів перемогти, але не вистачило 20 секунд. Нема слів. Потрібно подивитися, хто не підстрахував, коли били з центральної зони.

Емоції негативні. Ми грали з учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Після матчу з Бельгією проти нас у Чехії вийшов основний склад. Я ж зробив ротацію. Але потрібно забувати й рухатися далі", - зазначив Петраков.