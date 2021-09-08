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Автора дублю у ворота збірної України спіймали на допінгу

Сьогодні 22:24 751 0
Валіуллін пропустив матч з Боснією і Герцеговиною
Автора дублю у ворота збірної України спіймали на допінгу
#Казахстан

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Казахстану і Тоболу Руслан Валіуллін здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє інсайдера з Казахстану Айдин Кожахмет.

"Поки невідомо, яка заборонена речовина була виявлена ​​в допінг-пробі Валіулліна і після якого матчу ця проба була взята, але, за моєю інформацією, все погано", - зазначив Кожахмет.

Саме з цієї причини футболіст не брав участі у матчі з Боснією і Герцеговиною (2:2).

Нагадаємо, кілька днів тому збірна Казахстану зіграла внічию з Україною (2:2), а Валіуллін оформив дубль. 

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