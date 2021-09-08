Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної Казахстану і Тоболу Руслан Валіуллін здав позитивний допінг-тест.
Про це повідомляє інсайдера з Казахстану Айдин Кожахмет.
"Поки невідомо, яка заборонена речовина була виявлена в допінг-пробі Валіулліна і після якого матчу ця проба була взята, але, за моєю інформацією, все погано", - зазначив Кожахмет.
Саме з цієї причини футболіст не брав участі у матчі з Боснією і Герцеговиною (2:2).
Нагадаємо, кілька днів тому збірна Казахстану зіграла внічию з Україною (2:2), а Валіуллін оформив дубль.