Валіуллін пропустив матч з Боснією і Герцеговиною

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Казахстану і Тоболу Руслан Валіуллін здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє інсайдера з Казахстану Айдин Кожахмет.

"Поки невідомо, яка заборонена речовина була виявлена ​​в допінг-пробі Валіулліна і після якого матчу ця проба була взята, але, за моєю інформацією, все погано", - зазначив Кожахмет.

Саме з цієї причини футболіст не брав участі у матчі з Боснією і Герцеговиною (2:2).

Нагадаємо, кілька днів тому збірна Казахстану зіграла внічию з Україною (2:2), а Валіуллін оформив дубль.