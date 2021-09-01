Казахстан - Україна 2:2. Огляд матчу

Огляд матчу Казахстан - Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках четвертого туру відбіркового етапу на ЧС-2022 зіграла внічию з Казахстаном.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, Група D

01 вересня

Казахстан - Україна 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Яремчук, 1:1 - 74 Валіуллін, 1:2 - 90+3 Сікан, 2:2 - 90+6 Валіуллін

Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін, Тагиберген (Оразов, 90), Куат (Вороговський, 84), Васильєв (Жуков, 90), Нургалієв (к) (Зайнутдінов, 60), Шушеначев (Аймбетов, 60).

Запасні: Шацький, Сейсен, Аліп, Ерланов, Тайкенов, Жаринбетов, Тапалов.

Україна: Пятов, Соболь (Сікан, 82), Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Зінченко, Буяльський (Маліновський, 58), Сидорчук (Шапаренко, 75), Ярмоленко (к), Яремчук (Циганков, 58).

Запасні: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Корнієнко, Макаренко, Тимчик, Різник.

Попереджені: Васильєв (43), Покатілов (90+2) — Миколенко (52), Зінченко (74).