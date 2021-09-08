Збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Вірменії приймала Ліхтенштейн.
Господарі втратили два очки після грубої помилки голкіпера на 80-ій хвилині. Для Ліхтенштейна після 5 поспіль поразок це перше здобуте очко у цій кваліфікації.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація
Група J
8 вересня
Вірменія - Ліхтенштейн 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+5 Мхітарян (пен), 1:1 - 80 Фрік
Нагадаємо, збірна Франції перемогла Фінляндію у кваліфікації ЧС-2022.