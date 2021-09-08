 Збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 21:09 287 0
Ліхтенштейн здобув перше очко у цьому відборі
Збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022
#Вірменія, #Ліхтенштейн

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Вірменії приймала Ліхтенштейн.

Господарі втратили два очки після грубої помилки голкіпера на 80-ій хвилині. Для Ліхтенштейна після 5 поспіль поразок це перше здобуте очко у цій кваліфікації.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація
Група J
8 вересня

Вірменія - Ліхтенштейн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+5 Мхітарян (пен), 1:1 - 80 Фрік

Нагадаємо, збірна Франції перемогла Фінляндію у кваліфікації ЧС-2022.

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