Збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022

Ліхтенштейн здобув перше очко у цьому відборі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Вірменії приймала Ліхтенштейн.

Господарі втратили два очки після грубої помилки голкіпера на 80-ій хвилині. Для Ліхтенштейна після 5 поспіль поразок це перше здобуте очко у цій кваліфікації.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація

Група J

8 вересня

Вірменія - Ліхтенштейн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+5 Мхітарян (пен), 1:1 - 80 Фрік

Нагадаємо, збірна Франції перемогла Фінляндію у кваліфікації ЧС-2022.