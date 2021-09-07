Збірна Франції перемогла Фінляндію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Депай та Голанд оформили по хет-трику

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулося 12 матчів.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 4 вересня

Група A

Ірландія - Сербія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Мілінкович-Савич, 1:1 - 87 Міленкович (авт)

Група D

Боснія і Герцеговина - Казахстан 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Куат, 1:1 - 71 П’янич (пен), 2:1 - 86 Менало, 2:2 - 90+5 Зайнутдінов

Франція - Фінляндія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Грізманн, 2:0 - 54 Грізманн

Група F

Австрія - Шотландія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 30 Дайкс

Данія - Ізраїль 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 28 Поульсен, 2:0 - 31 К’єр, 3:0 - 41 Ольсен С., 4:0 - 58 Делейні, 5:0 - 90+1 Корнеліус

Фарерські острови - Молдова 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Ольсен К., 2:0 - 72 Ватнсдаль, 2:1 - 84 Мілінчану

Група G

Нідерланди - Туреччина 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Классен, 2:0 - 16 Депай, 3:0 - 38 Депай (пен), 4:0 - 54 Депай, 5:0 - 80 Тіл, 6:0 - 90 Мален, 6:1 - 90+2 Ундер

Норвегія - Гібралтар 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 23 Торстведт, 2:0 - 27 Голанд, 3:0 - 39 Голанд, 3:1 - 43 Стайч, 4:1 - 59 Серлот, 5:1 - 90+1 Голанд

Чорногорія - Латвія 0:0

Група Н

Росія - Мальта 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Смолов, 2:0 - 84 Бакаєв

Словаччина - Кіпр 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Шранц, 2:0 - 78 Косцелнік

Хорватія - Словенія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Лівая, 2:0 - 66 Пашалич, 3:0 - 90+4 Влашич

Раніше, збірна Португалії розгромила Азербайджан у кваліфікації ЧС-2022.