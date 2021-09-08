Кейруш очолив збірну Єгипту

Фахівець замінив Хоссама Ель-Бадрі

Джерело - Чемпіон.

Португальський тренер Карлуш Кейруш призначений головним тренером збірної Єгипту.

Про це повідомляє пресслужба футбольної федерації країни.

68-річний фахівець замінив на посаді наставника єгиптян Хоссама Ель-Бадрі. Зараз єгипетська команда займає друге місце в групі F африканської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року, набравши 4 очки у двох зустрічах.

Останнім місце роботи Кейруша була збірна Колумбії, яку він очолював з лютого 2019 року по грудень 2020 го. На той момент Колумбія в південноамериканській відбірковій групі чемпіонату світу - 2022 посідала сьоме місце, набравши 4 очки в чотирьох турах. До Колумбії Кейруш тренував Іран, Португалію, Реал, ПАР, ОАЕ, Спортінг і інші команди, а також входив до штабу Манчестер Юнайтед.