Кейруша звільнили з посади головного тренера збірної Колумбії

Фахівець очолював команду два роки

Колумбійська федерація футболу відправила у відставку Карлуша Кейруша з посади головного тренера головної команди країни.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

67-річний португальський фахівець очолював команду два роки й провів на чолі збірної Колумбії 18 поєдинків (9 перемог, 4 нічиї, 5 поразок). Нагадаємо, у листопаді підопічні Кейруша поступилися Еквадору 6:1, зараз вони займають 7 позицію в групі відбору на ЧС-2022.

Раніше, вісім команд гарантували собі плей-оф Ліги чемпіонів.