 Бурда повернувся до загальної групи Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України піднялася на друге місце в групі відбору до ЧС-2022
Сьогодні 09:40 2847
Збірна України програла Польщі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:40 2
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
Сьогодні 20:10 466
Чехія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 19:17 2004
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 17:52 15889 1
Сьогодні стартує фінал Діамантової ліги
Сьогодні 17:40 507
Нікольченко: Із заявки на Олімпіаду мене виключили НОК і Мінспорту
Сьогодні 16:38 2766
Геннадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер
Сьогодні 15:58 20159
Чехія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:56 7165
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:59 6045
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
На Львівщині сталася епічна масова бійка між гравцями аматорських команд
На Львівщині сталася епічна масова бійка між гравцями аматорських команд Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:52 356
Що ти робиш?! Неймовірні емоції Вацка після голу Шапаренка
Що ти робиш?! Неймовірні емоції Вацка після голу Шапаренка Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:42 547
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 597
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:32 1057
Депай забив вишуканий гол паненкою у ворота Туреччини
Депай забив вишуканий гол паненкою у ворота Туреччини Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:10 1809
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бурда повернувся до загальної групи Динамо

Сьогодні 18:55 391 0
Захисник може взяти участь в матчі з Металістом 1925
Бурда повернувся до загальної групи Динамо
#Динамо, #Бурда

Джерело - ФК Динамо.

Захисник київського Динамо Микита Бурда відновився після травми і операції на ахіла та повернувся до загальної групи команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець готовий вийти на поле в найближчому матчі чемпіонату України проти Металіста 1 925.

Також до загальної групи приєдналися Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук та Віктор Циганков, які повернулися з національної збірної і Руслан Нещерет і Костянтин Вівчаренко, які зіграли за молодіжку. А ось Віталій Буяльський поки відновлюється після ушкодження. Не відновився повністю Георгій Бущан, а Владислав Кулач переніс операцію на серці.

Матч сьомого туру УПЛ Металіст 1925 - Динамо відбудеться в суботу, 11 вересня. Початок - о 17:00.

Раніше, Ахмат зацікавився колишнім гравцем Динамо.

Коментарі ()