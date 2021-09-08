Бурда повернувся до загальної групи Динамо

Захисник може взяти участь в матчі з Металістом 1925

Джерело - ФК Динамо.

Захисник київського Динамо Микита Бурда відновився після травми і операції на ахіла та повернувся до загальної групи команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець готовий вийти на поле в найближчому матчі чемпіонату України проти Металіста 1 925.

Також до загальної групи приєдналися Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук та Віктор Циганков, які повернулися з національної збірної і Руслан Нещерет і Костянтин Вівчаренко, які зіграли за молодіжку. А ось Віталій Буяльський поки відновлюється після ушкодження. Не відновився повністю Георгій Бущан, а Владислав Кулач переніс операцію на серці.

Матч сьомого туру УПЛ Металіст 1925 - Динамо відбудеться в суботу, 11 вересня. Початок - о 17:00.

Раніше, Ахмат зацікавився колишнім гравцем Динамо.