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Ахмат зацікавився колишнім гравцем Динамо

Сьогодні 22:09 275 0
Мехмеді виступав в складі Динамо у 2012-2014 роках
Ахмат зацікавився колишнім гравцем Динамо
#Мехмеді, #Ахмат

Джерело - Чемпіон.

30-річний швейцарський легіонер Вольфсбурга Адмір Мехмеді може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє Watson.

У послугах швейцарського форварда зацікавлений грозненський Ахмат. Сам гравець вважає, що трансфер в російський клуб малоймовірний. Нагадаємо, літнє трансферне вікно закривається в Росії сьогодні, 7 вересня.

Нагадаємо, в липні Мехмеді оголосив про завершення кар'єри в збірній Швейцарії. Нападник виступав за національну команду Швейцарії з 2011 року. Всього форвард провів за національну команду 76 матчів і забив десять голів. Українським шанувальникам спорту Мехмеді запам'ятався за виступами у київському Динамо у 2012-2014 роках.

Раніше, Динамо може підписати півзахисника Бенфіки.

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