Джерело - Чемпіон.
30-річний швейцарський легіонер Вольфсбурга Адмір Мехмеді може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.
Про це повідомляє Watson.
У послугах швейцарського форварда зацікавлений грозненський Ахмат. Сам гравець вважає, що трансфер в російський клуб малоймовірний. Нагадаємо, літнє трансферне вікно закривається в Росії сьогодні, 7 вересня.
Нагадаємо, в липні Мехмеді оголосив про завершення кар'єри в збірній Швейцарії. Нападник виступав за національну команду Швейцарії з 2011 року. Всього форвард провів за національну команду 76 матчів і забив десять голів. Українським шанувальникам спорту Мехмеді запам'ятався за виступами у київському Динамо у 2012-2014 роках.
Раніше, Динамо може підписати півзахисника Бенфіки.