 Тоттенгем оштрафує двох гравців за скандальний матч Бразилія - ​​Аргентина | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем оштрафує двох гравців за скандальний матч Бразилія - ​​Аргентина

Сьогодні 17:40 390 0
Ло Чельсо і Ромеро порушили заборону АПЛ і клубу
Тоттенгем оштрафує двох гравців за скандальний матч Бразилія - ​​Аргентина
#Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Клуб АПЛ Тоттенгем оштрафує захисника Крістіана Ромеро і хавбека Джованні Ло Чельсо за те, що обидва вирушили до складу збірної Аргентини, незважаючи на заборону лондонців.

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше АПЛ вирішила не відпускати гравців у ряд збірних через коронавірусні обмеження, однак Ромеро і Ло Чольсо вийшли на поле в скандальному матчі відбору ЧС-2022 Бразилія - ​​Аргентина.

Матч не був дограний тому, що бразильська поліція прямо під час зустрічі затримала ряд гравців, які в'їхали в країну з порушенням коронавірусних правил. У тому числі правила порушили Ромеро і Ло Чельсо.

У Тоттенгемі не розуміють, навіщо футболісти так поступили, тому застосують санкції.

Збірна Бразилії проводила матчі відбору без гравців АПЛ.

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