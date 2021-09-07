Тоттенгем оштрафує двох гравців за скандальний матч Бразилія - ​​Аргентина

Ло Чельсо і Ромеро порушили заборону АПЛ і клубу

Клуб АПЛ Тоттенгем оштрафує захисника Крістіана Ромеро і хавбека Джованні Ло Чельсо за те, що обидва вирушили до складу збірної Аргентини, незважаючи на заборону лондонців.

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше АПЛ вирішила не відпускати гравців у ряд збірних через коронавірусні обмеження, однак Ромеро і Ло Чольсо вийшли на поле в скандальному матчі відбору ЧС-2022 Бразилія - ​​Аргентина.

Матч не був дограний тому, що бразильська поліція прямо під час зустрічі затримала ряд гравців, які в'їхали в країну з порушенням коронавірусних правил. У тому числі правила порушили Ромеро і Ло Чельсо.

У Тоттенгемі не розуміють, навіщо футболісти так поступили, тому застосують санкції.

Збірна Бразилії проводила матчі відбору без гравців АПЛ.