Юрченко може перейти до турецького клубу

Ексхавбек Зорі цікавий Гіресунспору

27-річний колишній атакувальний півзахисник Зорі Владлен Юрченко може продовжити кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє giresunsporgazete.com.

Послугами Юрченка цікавиться аутсайдер тамтешньої Суперліги Гіресунспор, який вже контактував з представниками українця.

Відзначається, що бачити Юрченка у команді хоче тренерський штаб Гіресунспора.

Раніше Юрченка сватали в чемпіонат Польщі, але Владлен так і не прийшов до домовленості спершу з Легією, а потім з Ракувом.

Гіресунспор після трьох турів не має набраних очок в Суперлізі, і з різницею м'ячів 0:5 займає останнє місце в турнірній таблиці.