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Юрченко може перейти до турецького клубу

Сьогодні 18:10 328 0
Ексхавбек Зорі цікавий Гіресунспору
Юрченко може перейти до турецького клубу
#Юрченко, #Зоря

Джерело - sport.ua.

27-річний колишній атакувальний півзахисник Зорі Владлен Юрченко може продовжити кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє giresunsporgazete.com.

Послугами Юрченка цікавиться аутсайдер тамтешньої Суперліги Гіресунспор, який вже контактував з представниками українця.

Відзначається, що бачити Юрченка у команді хоче тренерський штаб Гіресунспора.

Раніше Юрченка сватали в чемпіонат Польщі, але Владлен так і не прийшов до домовленості спершу з Легією, а потім з Ракувом.

Гіресунспор після трьох турів не має набраних очок в Суперлізі, і з різницею м'ячів 0:5 займає останнє місце в турнірній таблиці.

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