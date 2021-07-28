Юрченко не перейде до Легії

Варшавському клубу потрібен футболіст з іншими характеристиками

Центральний півзахисник Владлен Юрченко, у якого закінчився контракт із Зорею, не перейде у варшавську Легію.

Про це повідомляє Legia.net.

Після недавніх трансферів футболістів з України до Польщі (Артем Шабанов, Назарій Русин, Джоел Абу Ханна) українські агенти часто пропонують гравців в Легію. Так сталося і з Юрченком.

Владлен нині є вільним агентом. У луганській Зорі футболіст показував хорошу гру, забивши 16 голів та віддавши 13 результативних передач у 68 матчах всіх турнірів, де грала команда в останні два сезони.

Однак, після аналізу гри футболіста керівництво Легії вирішило, що їм потрібен гравець з іншими характеристиками: і мобільніший, і більш потужний фізично. Кандидатура Юрченка була відхилена.

Нагадаємо, Юрченко шукає команду в європейському чемпіонаті.