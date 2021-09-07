УЄФА з подачі УАФ заборонив українцям відвідувати матч ЛЧ Шериф - Шахтар

Джерело - телеграм Артема Франкова.
УЄФА заборонив громадянам України відвідувати матч 1-го туру Ліги чемпіонів Шериф - Шахтар.
Про це повідомляє журналіст Артем Франков.
"Є відомості, що УЄФА з подачі УАФ заборонив громадянам України відвідування матчу Ліги чемпіонів Шериф - Шахтар. Зрозуміло, це не поширюється на членів офіційної делегації. Мова про вболівальників, у яких при вході на стадіон перевірятимуть паспорти", - написав Франков.
Матч Шериф - Шахтар відбудеться 15 вересня. Початок о 19:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.