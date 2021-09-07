УЄФА з подачі УАФ заборонив українцям відвідувати матч ЛЧ Шериф - Шахтар

УЄФА заборонив громадянам України відвідувати матч 1-го туру Ліги чемпіонів Шериф - Шахтар.

Про це повідомляє журналіст Артем Франков.

"Є відомості, що УЄФА з подачі УАФ заборонив громадянам України відвідування матчу Ліги чемпіонів Шериф - Шахтар. Зрозуміло, це не поширюється на членів офіційної делегації. Мова про вболівальників, у яких при вході на стадіон перевірятимуть паспорти", - написав Франков.