Декілька футболістів у товариському матчі проти Чехії зможуть дебютувати за збірну України.

Про це заявив тренер національної команди Олександр Петраков.

"Результат сьогоднішнього матчу дуже важливий як для мене, так і для хлопців. Я беріг Качарабу, щоб він не перегорів. Говорив, що він буде грати в Чехії. Він тут все знає. Дебютувати за збірну - дуже складна ситуація. Зараз у нас дефіцит центральних захисників. Я його добре знаю, тому відразу довикликав у збірну", - заявив фахівець.