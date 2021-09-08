Джерело - Футбол News.
Декілька футболістів у товариському матчі проти Чехії зможуть дебютувати за збірну України.
Про це заявив тренер національної команди Олександр Петраков.
"Результат сьогоднішнього матчу дуже важливий як для мене, так і для хлопців. Я беріг Качарабу, щоб він не перегорів. Говорив, що він буде грати в Чехії. Він тут все знає. Дебютувати за збірну - дуже складна ситуація. Зараз у нас дефіцит центральних захисників. Я його добре знаю, тому відразу довикликав у збірну", - заявив фахівець.
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"Хлопці справили гарне враження, ми з ними розмовляли. Сьогодні дебютують деякі гравці, які не буду говорити хто. Я в них вірю, вони нікого не бояться", - сказав Петраков.
Нагадаємо, збірні України та Чехії визначилися з кольорами форми.