 Петраков: У матчі з Чехією дебютують деякі гравці | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України піднялася на друге місце в групі відбору до ЧС-2022
Сьогодні 09:40 2147
Сьогодні стартує фінал Діамантової ліги
Сьогодні 17:40 11
Нікольченко: Із заявки на Олімпіаду мене виключили НОК і Мінспорту
Сьогодні 16:38 841
Геннадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер
Сьогодні 15:58 15015
Чехія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:56 6760
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:59 5459
Чехія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 11:58 1372
Польща прийме Англію, Білорусь зіграє з Бельгією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 08:24 694
Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open
Сьогодні 00:27 3776 1
Збірна України вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Вчора 23:52 3669
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг
Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 175
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу
Дівчина дня. Аріані Селеста - зваблива брюнетка, яка жорстко відповіла Хабібу Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:32 327
Депай забив вишуканий гол паненкою у ворота Туреччини
Депай забив вишуканий гол паненкою у ворота Туреччини Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:10 1630
Бущан програв журналісту ящик шампанського
Бущан програв журналісту ящик шампанського Valeriy Ruchka
Вчора 22:59 2518
Ідеальний удар. Гол Мудрика подарував перемогу збірній України
Ідеальний удар. Гол Мудрика подарував перемогу збірній України Valeriy Ruchka
Вчора 21:26 4911
Прямі трансляції
Навколо спорту

Петраков: Сьогодні дебютують деякі гравці

Сьогодні 14:47 323 0
Матч проти збірної Чехії розпочнеться о 21:45
Петраков: Сьогодні дебютують деякі гравці
#Петраков, #Збірна України

Джерело - Футбол News.

Декілька футболістів у товариському матчі проти Чехії зможуть дебютувати за збірну України.

Про це заявив тренер національної команди Олександр Петраков.

"Результат сьогоднішнього матчу дуже важливий як для мене, так і для хлопців. Я беріг Качарабу, щоб він не перегорів. Говорив, що він буде грати в Чехії. Він тут все знає. Дебютувати за збірну - дуже складна ситуація. Зараз у нас дефіцит центральних захисників. Я його добре знаю, тому відразу довикликав у збірну", - заявив фахівець.

  АктуальноКачараба, Кочергін та Булеца у заявці збірної України на матч з Чехією

"Хлопці справили гарне враження, ми з ними розмовляли. Сьогодні дебютують деякі гравці, які не буду говорити хто. Я в них вірю, вони нікого не бояться", - сказав Петраков.

Нагадаємо, збірні України та Чехії визначилися з кольорами форми.

Коментарі ()