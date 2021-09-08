 Александрия - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Олександрія - Інгулець: Де дивитися матч УПЛ

Сьогодні 11:23 269 0
Матч відбудеться у п'ятницю, 10 вересня
УПЛ. Олександрія - Інгулець: Де дивитися матч УПЛ
#Олександрія, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграє вдома проти Інгульця в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10 вересня, о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

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