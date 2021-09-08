УПЛ. Олександрія - Інгулець: Де дивитися матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграє вдома проти Інгульця в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10 вересня, о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
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Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграє вдома проти Інгульця в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10 вересня, о 19:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.