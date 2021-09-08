Чехія - Україна 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

77' Заміна в складі збірної Чехії. Замість Тецла на поле вийшов Сачек.

76' Владислав Кочергін дебютує за збірну України, вийшовши замість капітана - Андрія Ярмоленка.

75' Шапаренко у центрі поля двічі порушив правила, арбітр усно попередив українського півзахисника.

74' Крал грубо проти Ярмоленка зіграв у центрі поля, жовта картка для чеського хавбека.

73' Крал виконував подачу на Видру, але нападник не зміг дотягнутися до м'яча.

71' Булеца у штрафному майданчику обігрався з Шапаренком, але Микола опинився у положенні поза грою.

70' Втікали гравці збірної України в контратаку, проте удар Булеци прийшов у захисника.

68' Контролюють м'яч чехи і більше ініціативи мають, проте з реалізацією мають проблеми.

66' Цоуфал виконав класну подачу у штрафний майданчик, Тецл вискочив з-за спини Качараби і пробивав упритул, але влучив у стійку.

65' Заміна в складі збірної України. Замість Олександра Зубкова дебютував за національну команду Сергій Булеца.

64' Сирота класно перехопив м'яч, протягнув його і віддав на Зубкова, який невдало прострілив у штрафний майданчик, хороший шанс наша команда змарнувала.

63' Каша ззаду в'їхав по ногах Зубкову, але на перший раз суддя вибачив чеха.

61' Подвійна заміна в складі збірної Чехії. Замість Соучека та Голеша на поле вийшли Барак та Каша.

60' Видра прострілював з правого флангу у штрафний майданчик, але Саділек не зміг пробити у боротьбі з захисником.

59' Пішла подача з кутового, але Соучек пробив повз ворота.

58' Крал подавав з правого флангу, проте Соболь вибив головою м'яч в аут.

57' Чутно підтримку українських уболівальників в Плзені, які активно вболівають за підопічних Петракова.

56' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Сікана та Макаренка на поле вийшли Яремчук і Шапаренко.

55' Соболь виконав класне закидання на Корнієнка, але знову підняв прапорець боковий арбітр.

54' Соучек грубо зіграв проти Зубкова у центрі поля, проте арбітр обмежився усним попередженням.

52' Соболь необережно зіграв у захисті, віддаючи пас поперек, проте Бойко встиг вийти з воріт і забрати м'яч у руки.

51' Соболь виконував закидання на Сікана, проте арбітр зафіксував положення поза грою.

49' Потрійна заміна відбулася в складі збірної Чехії. Замість Пешека, Змргала та Гавела на поле вийшли Гложек, Видра та Матею.

48' Заміна відбулася в складі збірної України. Замість Сергія Кривцова на поле вийшлов Едуард Соболь.

47' Саділек грубо зіграв проти Макаренка на фланзі за що отримав жовту картку.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна України мінімально переграє Чехію в товариському матчі.

43' Контролюють м'яч чехи в останні хвилини, проте наші футболісти грають надійно в захисті.

41' Змиргал після стандарту зміг пробити по воротах, але удар вийшов неточним.

39' Олександр Петраков активно сигналізує своїм гравцям, що потрібно грати компактніше, дуже активний головний тренер збірної України.

37' Пішла подача у штрафний майданчик збірної України, Саділек дотягнувся до м'яча, але Бойко урятував свою команду. Далі Пешек намагався добити у порожні ворота, але спочатку Корнієнко заблокував удар, а потім Сирота вибив м'яч подалі. Ще один гострий момент біля наших воріт.

35' Крал змістився у центрі і пробивав по воротах, але Бойко без проблем парирував цей удар.

33' Сікан видав розрізну передачу на Тимчика, який відірвався від захисника і намагався прострілити на Ярмоленка, але Станек забрав м'яч у руки.

31' Ярмоленко змістився у центрі і пробивав по воротах, але удар прийшовся у руки голкіперу збірної Чехії.

29' Тимчик класно відгукнувся на пас Ярмоленка і подав у штрафний майданчика, але Корнієнку замкнути цей простріл завадив захисник.

27' ГОООООЛ! Збірна України виходить вперед! Класно з оборони вийшли гравці збірної України, Зінченко запустив у забігання Тимчика, який виконав простріл. Корнієнко підхопив м'яч на дальній стійці і потужно пробив у ближній кут воріт!

24' Пішла подача від Зінченка, проте голкіпер господарів вибив кулаками м'яч подалі.

23' Качараба намагався виконати пас на хід на Тимчика, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

21' Пожежа сталася у штрафному майданчику збірної України після невдалого виносу від Кривцова, але удар Саділека пішов вище воріт.

19' По черзі зараз контролюють команди м'яч, але до гостроти поки справа не доходить.

17' Ярмоленко намагався виконати закидання на Зубкова, проте чеські оборонці грають надійно і вибивають м'яч подалі.

15' Качараба намагався виконати діагональ на Корнієнка, проте м'яч пішов за межі поля.

13' Хороший навіс з лівого флангу пішов у штрафний майданчик збірної України, проте удар Саділека пішов повз ворота.

12' Чергове закидання пішло на Тецла, той знову відірвався від захисника, але Бойко вчасно вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

10' Активно чехи пресингують наших гравців, не вдається нормально з оборони вийти українцям.

8' Тецл втік від Кривцова після закидання, обійшов Бойка і пробивав по порожніх воротах, але Кривцов у підкаті встиг переправити м'яч у стійку. Гольовий момент у збірної Чехії!

7' Пішла подача на ближню стійку, але оборонзі збірної Чехії зіграли надійно і вибили м'яч подалі.

6' Зубков запресингував суперника на фланзі і зміг заробити кутовий для нашої команди.

5' Помилився Бойко з передачею, але контратака збірної Чехії до удару не призвела.

4' Тимчик виконував простріл у центр штрафного майданчика, Ярмоленко пропустив м'яч, але ніхто з партнерів не відреагував на цей м'яч.

3' Пішла подача зі стандарту, Бойко невдало зіграв на виході, проте ніхто з чехів за м'яч не зачепився.

2' Зінченко грубо зіграв у підкаті в центрі поля. Жовта картка вже на початку поєдинку для українця.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн Чехії.

Лунає гімн України.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Чехія: Станек, Цоуфал, Голеш, Емелка, Гавел, Крап, Соучек, Пешек, Садипек, Емргал, Тецл

Запасні: Коварж, Нгуйен, Сачек, Каша, Калас, Барак, Долежал, Матею, Віснер, Гложек, Видра

Україна: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Зінченко, Макаренко, Тимчик, Корнієнко, Зубков, Ярмоленко, Сікан

Запасні: Різник, Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергін, Караваєв, Булеца

Збірна України зіграє проти Чехії в рамках контрольного поєдинку.

Матч відбудеться в середу, 8 вересня, о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.