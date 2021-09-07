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Ротань: Ми самі ускладнили матч з Вірменією

Вчора 23:25 370 0
Наставник української молодіжки - про перемогу над Вірменією
Ротань: Ми самі ускладнили матч з Вірменією
#Ротань

Джерело - ТК Футбол.

Гравці збірної України U-21 у минулому відбірковому циклі тринькали багато моментів, але зараз хлопці на характері грають до кінця.

Про це заявив головний тренер команди Руслан Ротань.

"Був важкий матч, але ми самі його ускладнили. Пишаюся хлопцями, тому що у них є дух, завдяки чому такі ігри вириваються. У минулому відбірковому циклі ми тринькали багато моментів, але зараз, коли м'яч не йде у ворота або щось не виходить, хлопці на характері грають до кінця.

Сьогодні було багато позитивних моментів. Не сподобалося, коли ми виходили через середні передачі на великі відстані. Через це і пропустили. Забили швидкий м'яч і подумали, що матч закінчився. Це виявилося для нас проблемою.

В Сербії я був більше впевнений в хлопцях. Вони заслужили ту перемогу і показали якісний футбол. Сьогодні в перерві сказав, що такі матчі потрібно закривати на 20-й хвилині, а далі отримувати задоволення від гри. Складний матч, але перемога є перемога.

Які позиції вимагають посилення? Конкуренція завжди додає якості в грі. Але насправді ми не так багато зіграли цим складом. Провели мало тренувань. Якби їх було більше, футбол був би більш якісним", - зазначив Ротань.

Раніше, молодіжна збірна України перемогла Вірменію у кваліфікації Євро-2023.

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