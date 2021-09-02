Динамо може підписати півзахисника Бенфіки

Київський клуб запитував у португальців інформацію щодо Габріела

Київське Динамо може підписати 27-річного опорного півзахисника португальської Бенфіки Габріела до закриття трансферного вікна.

Про це повідомляє A Bola.

Динамо - один з клубів, які нещодавно запитували інформацію про футболіста. Габріел не входить до планів головного тренера Бенфіки Жорже Жезуша, але домовитися про трансфер поки не вдалося.

Бенфіка розглядає тільки варіант із продажем гравця. Трансферне вікно в Україні закривається 3 вересня.

Габріел захищає кольори Бенфіки з літа 2018 року після переходу з іспанського Леганеса за €9,6 мільйона. Минулого сезону гравець провів за португальську команду 32 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Контракт Габріела з Бенфікою розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість хавбека становить €7 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Труа орендував форварда Динамо Жерсона Родрігеса.