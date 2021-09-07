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Наставник збірної Чехії: Не варто недооцінювати збірну України

Сьогодні 21:40 276 0
Шилгави - про свої очікування від матчу проти України
Наставник збірної Чехії: Не варто недооцінювати збірну України
#Чехія, #Україна

Джерело - Сайт Футбольної асоціації Чехії.

Тренер збірної Чехії Ярослав Шилгави у контрольному матчі зі збірною України намагатиметься залучити якомога більше своїх футболістів.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми вже визначилися з більшістю футболістів, які завтра зіграють із перших хвилин. Це товариський поєдинок, але ми підходимо до нього дуже зібрано й серйозно. На нас очікує боротьба із сильним суперником, якого не варто недооцінювати.

Утім, я намагатимуся залучити до гри проти України якомога більше футболістів", - зазначив Шилгави.

Раніше, Петраков назвав заявку збірної України на матч проти Чехії.

Контрольний матч Чехія - Україна відбудеться 8 вересня, початок о 21:45.

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