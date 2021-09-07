Джерело - Сайт Футбольної асоціації Чехії.
Тренер збірної Чехії Ярослав Шилгави у контрольному матчі зі збірною України намагатиметься залучити якомога більше своїх футболістів.
Про це заявив сам фахівець.
"Ми вже визначилися з більшістю футболістів, які завтра зіграють із перших хвилин. Це товариський поєдинок, але ми підходимо до нього дуже зібрано й серйозно. На нас очікує боротьба із сильним суперником, якого не варто недооцінювати.
Утім, я намагатимуся залучити до гри проти України якомога більше футболістів", - зазначив Шилгави.
Раніше, Петраков назвав заявку збірної України на матч проти Чехії.
Контрольний матч Чехія - Україна відбудеться 8 вересня, початок о 21:45.