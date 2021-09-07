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Петраков: Футболісти Зорі отримають ігровий час

Сьогодні 21:55 231 0
Фахівець - про запрошення двох гравців із Зорі
Петраков: Футболісти Зорі отримають ігровий час
#Петраков, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков поспілкувався з гравцями Зорі Сергієм Булецою та Владиславом Кочергіним та пообіцяв надати ігровий час у спарингу з Чехією.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи зіграють гравці Зорі Булеца та Кочергін у матчі з Чехією? Завтра побачимо на полі. Я з ними поспілкувався, шанс у них зіграти буде. Це така можливість: вийшов за збірну, зіграв - будемо на нього розраховувати. Вийшов і провалився - тоді будемо дивитися. Але ігровий час футболісти Зорі отримають завтра", - зазначив Петраков.

Раніше, Петраков назвав заявку збірної України на матч проти Чехії.

Контрольний матч Чехія - Україна відбудеться 8 вересня, початок о 21:45.

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