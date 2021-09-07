Петраков: Для мене дуже важливий результат матчу з Чехією

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не хоче назвати сьогодні стартовий склад команди на спаринг з Чехією, який відбудеться завтра.

Про це заявив сам фахівець.

"Інтригу щодо складу я збережу до матчу. Це ж цікаво. Або ви хочете тренеру Чехії розповісти (сміється)? Завтра все побачите. Я впевнений в тих хлопцях, які завтра вийдуть на поле. В Ярмоленка і Качараби нічого з приводу чехів, які грають в їх командах, не питав. Тарас тільки сказав, що з його команди чотири гравці травмовані і не зіграють. З приводу ротації, то це офіційна контрольна зустріч, буде тільки 6 замін. Тому я не можу говорити про те, наприклад, хто з воротарів скільки часу зіграє.

Перемога дуже важлива. Дуже. І для хлопців це важливо перед вирішальним матчем з Фінляндією далі у відборі. До цього потрібен позитивний результат, щоб з ним їхати на поєдинок відбору. Так що для мене дуже важливий результат", - зазначив Петраков.