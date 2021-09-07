Яремчук: У Бенфіці відразу відчув підтримку

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної України та Бенфіки Роман Яремчук у Португалії поки що проживає у готелі.
Про це заявив сам футболіст.
"Коли приїду зі збірної, у мене повинен бути вчитель з португальської мови. До речі, дуже багато українців живуть в Португалії. Я відразу відчув підтримку, відразу багато людей почали писати, чи потрібно щось, тільки скажи.
Я ще не влаштувався, живу в готелі. Це був дуже складний час для мене. Процес адаптації - він такий. Коли я приїжджав до Бельгії, було дуже складно, зараз також дуже складно. Але є досвід моєї адаптації в Бельгії. А так все прекрасно, дуже добре ставлення до мене, і це найголовніше", - сказав Яремчук.
Яремчук перейшов в Бенфіку в липні цього року. Він провів два матчі за столичну команду, відзначившись голом і гольовою передачею.
Раніше, Яремчук прокоментував гру збірної України у кваліфікації ЧС-2022.