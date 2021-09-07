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Навколо спорту

Яремчук: У Бенфіці відразу відчув підтримку

Сьогодні 18:40 579 0
Українець розповів про адаптацію до португальського футболу
Яремчук: У Бенфіці відразу відчув підтримку
#Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України та Бенфіки Роман Яремчук у Португалії поки що проживає у готелі.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли приїду зі збірної, у мене повинен бути вчитель з португальської мови. До речі, дуже багато українців живуть в Португалії. Я відразу відчув підтримку, відразу багато людей почали писати, чи потрібно щось, тільки скажи.

Я ще не влаштувався, живу в готелі. Це був дуже складний час для мене. Процес адаптації - він такий. Коли я приїжджав до Бельгії, було дуже складно, зараз також дуже складно. Але є досвід моєї адаптації в Бельгії. А так все прекрасно, дуже добре ставлення до мене, і це найголовніше", - сказав Яремчук.

Яремчук перейшов в Бенфіку в липні цього року. Він провів два матчі за столичну команду, відзначившись голом і гольовою передачею.

Раніше, Яремчук прокоментував гру збірної України у кваліфікації ЧС-2022.

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