Яремчук: У Бенфіці відразу відчув підтримку

Нападник збірної України та Бенфіки Роман Яремчук у Португалії поки що проживає у готелі.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли приїду зі збірної, у мене повинен бути вчитель з португальської мови. До речі, дуже багато українців живуть в Португалії. Я відразу відчув підтримку, відразу багато людей почали писати, чи потрібно щось, тільки скажи.

Я ще не влаштувався, живу в готелі. Це був дуже складний час для мене. Процес адаптації - він такий. Коли я приїжджав до Бельгії, було дуже складно, зараз також дуже складно. Але є досвід моєї адаптації в Бельгії. А так все прекрасно, дуже добре ставлення до мене, і це найголовніше", - сказав Яремчук.