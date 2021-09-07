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Яремчук: Україна зараз могла бути першою у групі відбору

Сьогодні 17:25 510 0
Нападник прокоментував виступ збірної України у відборі
Яремчук: Україна зараз могла бути першою у групі відбору
#Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Роман Яремчук засмучений тим, що національна команда втратила багато очок в групі відбору ЧС-2022.

Про це заявив сам футболіст.

"Так виходить, що одні нічиї. Але якби ми не втратили двічі очки з Казахстаном і Фінляндією, то були б першими зараз. А так вже треті, в такому підвішеному стані. Все ще в наших руках. З Францією точно не заслужили програти, але гол якийсь дивний був у них. Правда, у них і в штангу був удар, і Марсьяль один на один не забив. Нічия - закономірний результат.

З приводу Петракова, то я давно його знаю і знаю його вимоги. Нам потрібно вийти на чемпіонат світу, і я зроблю все, щоб допомогти тренеру і команді", - сказав Яремчук.

Зараз Україна набрала 5 очок і займає 3-е місце. 

Раніше, Петраков назвав заявку збірної України на матч проти Чехії.

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