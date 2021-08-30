Француз грав у складі Мілана в сезоні 2018/19

Джерело - ФК Мілан.

Італійський Мілан орендував півзахисника Челсі Тьємуе Бакайоко.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Орендна угода з правом подальшого викупу розраховане на два роки.

Бакайоко вже виступав за Мілан на правах оренди в сезоні 2018/19, зігравши в 42 матчах в червоно-чорній футболці.

Челсі підписав Бакайоко в 2017 році, заплативши Монако 40 мільйонів євро. Минулий сезон француз відіграв на правах оренди в Наполі.

У міжсезоння Мілан підписав голкіпера Міка Маньяна, захисника Фоді Балло-Туре і нападника Олів'є Жиру, а також орендував П'єтро Пеллегрі, Брахім Діаса та Алессандро Флоренці.