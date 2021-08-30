Джерело - ФК Мілан.
Італійський Мілан орендував півзахисника Челсі Тьємуе Бакайоко.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Орендна угода з правом подальшого викупу розраховане на два роки.
Бакайоко вже виступав за Мілан на правах оренди в сезоні 2018/19, зігравши в 42 матчах в червоно-чорній футболці.
Челсі підписав Бакайоко в 2017 році, заплативши Монако 40 мільйонів євро. Минулий сезон француз відіграв на правах оренди в Наполі.
У міжсезоння Мілан підписав голкіпера Міка Маньяна, захисника Фоді Балло-Туре і нападника Олів'є Жиру, а також орендував П'єтро Пеллегрі, Брахім Діаса та Алессандро Флоренці.