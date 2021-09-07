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Піке: Бартомеу нагорі списку найгірших президентів Барселони

Сьогодні 15:15 282 0
Капітан Барселони вважає, що у ситуації винні усі
Піке: Бартомеу нагорі списку найгірших президентів Барселони
#Барселона, #Піке

Джерело - Marca.

Наступні п'ять або десять років будуть дуже хорошими для Барселони.

Про це розповів капітан каталонців Жерар Піке.

"Я не можу сказати, чи найгірший він. За той час, який я пам'ятаю, він, мабуть, у верхній частині списку найгірших. Ми всі винні, але це правда, що клуб не пішов в тому напрямку, якого хочуть усі каталонці", - заявив капітан "блаугранас".

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"Тепер я сповнений надій і схвильований. Наступні п'ять або десять років будуть дуже хорошими для Барселони", - сказав Піке

Нагадаємо, Барселона не буде звільняти Кумана.

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