Майкон: У Шахтаря світова група Ліги чемпіонів

Шахтар хоче провести відмінну кампанію у Лізі чемпіонів.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Майкон.

"Це важлива пауза, тому що багато в чому потрібно додавати. Завжди є куди рости. Зазвичай у нас дуже щільний календар і постійні матчі, а зараз достатньо часу, щоб виправити свої помилки і вдосконалитись. Тому цією паузою ми намагаємося максимально скористатися на тренуваннях.

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За відсутності збірників вдається попрацювати над тактичними ідеями Роберто Де Дзербі. Коли у тренера повний склад, він приділяє увагу всім, а в такій ситуації він може специфічно відпрацьовувати якісь моменти з певними гравцями. У будь-якому випадку це змушує команду рости.

У групі Ліги чемпіонів у нас дуже сильні, топові світові команди. У нас були з ними непогані результати, але вони залишилися у минулому сезоні. Зараз потрібно працювати. Одна з головних цілей – провести відмінну кампанію в Лізі чемпіонів.

Але перш за все у нас є матч чемпіонату з СК Дніпро-1, на якому ми і концентруємося. Найважливіша гра – завжди наступна. Ми повинні показати хороший футбол", - відзначив Майкон.