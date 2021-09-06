Маліновський тренувався в Аталанті по індивідуальній програмі

Гравець повернувся у розташування клубу

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський повернувся в розташування клубу після матчів кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сьогодні 28-річний футболіст тренувався за індивідуальною програмою.

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Українець сумарно відіграв 55 хвилин у матчах проти збірних Казахстану і Франції.

У найближчому турі Серії А Аталанта зіграє проти Фіорентини. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня. Початок - 21.45.