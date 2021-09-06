Маліновський тренувався в Аталанті по індивідуальній програмі

 Маліновський тренувався в Аталанті по індивідувальній програмі | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open
Вчора 20:28 11195 2
Дулуб - новий головний тренер ФК Львів
Сьогодні 19:28 553
УАФ зробила заяву щодо не продовження контракту з Шевченком
Сьогодні 14:39 1449 2
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні
Сьогодні 13:34 4242
Бех-Романчук виграла етап Континентального туру
Сьогодні 09:25 2077
Гвоздик став жертвою інформаційної атаки
Сьогодні 08:54 2307
Павелко розповів, яка буде премія за нічию зі збірною Франції
Сьогодні 08:08 4058 2
Визначилась суперниця Світоліної у чвертьфіналі US Open
Сьогодні 02:48 3047
Бразильська поліція вийшла на поле, щоб затримати гравців збірної Аргентини
Вчора 22:33 2597
УАФ показала лист, відправлений Шевченку, для переговорів щодо продовження контракту
Вчора 22:21 4245 4
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Повний абсурд. Українська боксерка скандально програла бій
Повний абсурд. Українська боксерка скандально програла бій Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:39 4287
Добре, що ти не ідіот: Луї ван Гал своєрідно привітав нового підопічного
Добре, що ти не ідіот: Луї ван Гал своєрідно привітав нового підопічного Андрій Дунець
Сьогодні 14:13 519
Про війну Шевченка та Павелка та матч збірної України - ТаТоТаке
Про війну Шевченка та Павелка та матч збірної України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:56 486
Унікальне відео. Як Мухаммед Алі виграв Олімпіаду 1960 року
Унікальне відео. Як Мухаммед Алі виграв Олімпіаду 1960 року Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 4374
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція
Малий хуліган. З'явилося відео інциденту, який трапився на матчі Україна - Франція Valeriy Ruchka
Вчора 20:25 4034
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію
Історичний матч. 23 роки тому збірна України вперше переграла Росію Valeriy Ruchka
Вчора 18:04 7000
Трагічна Олімпіада. 49 років тому стався теракт у Мюнхені
Трагічна Олімпіада. 49 років тому стався теракт у Мюнхені Valeriy Ruchka
Вчора 16:59 2341
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної Valeriy Ruchka
Вчора 15:53 26913 12
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 14:26 525
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Андрій Дунець
Вчора 09:59 4604 4
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції Valeriy Ruchka
04.09.2021 22:47 4208 1
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу Valeriy Ruchka
04.09.2021 22:38 26775
Київське Динамо відкрило власну балетну студію
Київське Динамо відкрило власну балетну студію Valeriy Ruchka
04.09.2021 21:30 551
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра Valeriy Ruchka
04.09.2021 18:17 4388
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу Андрій Дунець
04.09.2021 15:25 1747
Прямі трансляції
Навколо спорту

Маліновський тренувався в Аталанті по індивідуальній програмі

Сьогодні 20:14 438 0
Гравець повернувся у розташування клубу
Маліновський тренувався в Аталанті по індивідуальній програмі
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський повернувся в розташування клубу після матчів кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сьогодні 28-річний футболіст тренувався за індивідуальною програмою.

Актуально: Петраков: Маліновський образився, що не потрапив у стартовий склад

Українець сумарно відіграв 55 хвилин у матчах проти збірних Казахстану і Франції.

У найближчому турі Серії А Аталанта зіграє проти Фіорентини. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня. Початок - 21.45.

Коментарі ()