Степаненко: Могли поборотися з французами за три очки

Збірна України могла перемогти Францію у домашньому матчі відбору на ЧС-2022.

Про це розповів півзахисник українців Тарас Степаненко.

"В принципі, зіграли добре. За гру нам можна поставити тверду четвірку. Зрозуміло, що нам пощастило наприкінці матчу, була стійка. А втім, ми й пропустили гол, який не повинні були пропускати.

Флангові передачі мають бути нашою сильною стороною, оскільки в нас три високі центральні захисники. Але так вийшло, була хороша передача. Я особисто вважаю, що ми могли б поборотися й за три очки.

Після гри ми з хлопцями подякували один одному, нам подякував Олександр Петраков, усе нормально", — сказав Степаненко.