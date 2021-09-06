КДК УАФ виніс рішення щодо трьох офіційних осіб

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення покарати Олімпію після матчу 2-го попереднього етапу Кубку України проти Вовчанська (0:1).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За неналежну поведінку довічну дискваліфікацію отримав головний тренер аматорського клубу з Полтавщини Олександр Кулик. Він після матчу вибіг на поле і кілька разів ударив рефері Ростислава Дубину.

Також на два роки отримав дискваліфікацію футболіст Олімпії Олександр Гарбар. Начальник команди Дмитро Галицький відсторонений на один рік від футболу.

ФК Олімпія також повинен сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн.

Відповідно до Дисциплінарних правил УАФ дане рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ.