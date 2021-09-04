Головного тренера Олімпії (Полтавська область) Олександра Кулика довічно дискваліфікували за те, що той побив арбітра Ростислава Дубину після матчу 2-го попереднього етапу Кубка України проти Вовчанська з Харківської області.

Таким стало рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. При цьому капітана Олімпії Едуарда Богомаза дискваліфікували на два роки за участь у сутичці.

Після фінального свистка футболісти господарів почали пред'являти претензії судді щодо його роботи.

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