УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо пролонгації контракту.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

УАФ зробила наступну заяву:

"У зв’язку з появою різних трактувань у питанні щодо закінчення контракту тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком у липні 2021 року вважаємо за потрібне повідомити додаткові деталі.

Виконком УАФ у червні 2020 року ухвалив рішення стосовно пролонгації контракту з на той час головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком та його штабом до грудня 2022 року. Тобто УАФ уже тоді чітко продемонструвала свій намір продовжити співпрацю до кінця 2022 року.

Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року.

Зважаючи на те, що УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо пролонгації контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Андрію Шевченку стосовно можливого продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.