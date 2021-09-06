 Жіноча збірна України проведе спаринг з Туреччиною | Футбол | Champion.com.ua
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Жіноча збірна України проведе спаринг з Туреччиною

Сьогодні 13:40 90 0
Матч відбудеться 21 вересня
Жіноча збірна України проведе спаринг з Туреччиною
#Туреччина

Джерело - УАФ.

Футбольні асоціації України та Туреччини досягли домовленості щодо проведення матчу між національними жіночими збірними двох країн.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок відбудеться 21 вересня в Києві на НТК ім. В. Баннікова і розпочнеться о 19:00.

Ця гра пройде в межах навчально-тренувального збору національної жіночої збірної України з 13 по 22 вересня, під час якого "синьо-жовті" будуть готуватися до кваліфікаційного турніру ЧС-2023

21 і 26 жовтня жіноча команда проведе два домашні матчі - зі збірними Фарерських островів та Іспанії. Потім жіночої збірної належить два виїзні поєдинки: проти Шотландії (26 листопада) і Угорщині (30 листопада).

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