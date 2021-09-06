 Леоненко: Караваєв захисником ніколи не був | Футбол | Champion.com.ua
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Леоненко: Караваєв захисником ніколи не був

Сьогодні 12:40 271 0
Спеціаліст – про нічию збірної України з Казахстаном
Леоненко: Караваєв захисником ніколи не був
#Леоненко

Джерело - Великий футбол.

Тренерський штаб збірної України призначив Олександра Караваєва на позицію захисника.

Про це заявив колишній форвард збірної України Віктор Леоненко.

"Якщо розбирати другий гол, Караваєв захисником ніколи не був. Його просто призначили на цю позицію. Він завжди грав у півзахисті. Навіть якщо ми два голи пропустили, то повинні були забивати п'ять. Треба говорити про майстерність. Коли Соболь вийшов один на один, у нього було чотири варіанти. Він вибрав найгірший, найпростіший, найдурніший. Якщо ти серйозний футболіст, ти, виходячи один на один, знаєш що робити", - зазначив Леоненко.

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