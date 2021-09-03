 Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України
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Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України

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Фахівець прокоментував своє звільнення
Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України
#Шевченко, #УАФ, #Павелко

Джерело - Tribuna.com.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко бажає продовжити контракт з УАФ.

Про це заявив сам фахівець.

"Це були прекрасні 5 років. Я отримав величезне задоволення. Ми були, як одне ціле. Була дуже важлива атмосфера, що була в збірній. Все меседжі, що хотіли, ми доносили.

Найважливіший, напевно, питання про те, чому я і моя команда не продовжили роботу з національною командою. Після чемпіонату Європи ми прийняли рішення продовжити контракт, зробити пролонгацію з національною командою. По приїзду в Київ я зустрівся з президентом Павелко, де я йому про це повідомив. Він відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому я полетів у відпустку. Я зустрівся ще раз з ним на фіналі чемпіонату Європи - розмови про пролонгацію не було.

30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. Ні в якому разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився.

Чому ми зібрали саме сьогодні пресконференцію? Тому що я чекав, коли мої помічники звільняться і ми всі зможемо приїхати сюди. Ми приходили разом, працювали разом, і я вважав за правильне, що вони теж повинні брати участь в цій пресконференції.

Ми не збиралися йти зі збірної. Ми сказали, що хочемо пролонгувати контракт", - сказав Шевченко.

Андрій Шевченко очолював збірну з 2016 по 2021 роках.

Раніше, Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів.

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