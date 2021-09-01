Грізманн повернувся до Атлетіко з Барселони

Клуб зумів встигнути оформити всі необхідні документи за хвилину до закриття трансферного вікна

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони Антуан Грізманн повернувся до мадридського Атлетіко.

Про це повідомляє пресслужба Атлетіко.

Мадридський клуб зумів встигнути оформити всі необхідні документи за хвилину до закриття трансферного вікна.

Атлетіко орендував гравця збірної Франції до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на один сезон. Угоду підтвердили обидва клуби.

Мадридський клуб буде платити гравцеві зарплату, і в угоді є пункт обов'язкового трансферу.

Влітку 2019 року Барселона заплатила Атлетіко за Грізманна 120 млн євро. У минулому сезоні 2020/21 Грізманн зіграв за каталонський клуб 51 матч і забив 20 голів.