Джошуа: Усик вміє боксувати

Чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа остерігається українця Олександра Усика.

Про це розповів сам британський боксер.

"Цей хлопець уміє боксувати, він серйозний претендент. Як на мене, люди думають, що через його виступи на одну вагову категорію нижче він не створений для суперважкого дивізіону. Я вважаю, що якби це так працювало, то у нас би ніколи не було таких хлопців, як Флойд Мейвезер, який став чемпіоном світу в шести вагових категоріях і піднімався в вазі шість разів. Головне - навички, концентрація і все таке. Не можна просто думати, що він недостатньо великий. Це ніколи не було головним.

Усик бився з суперваговиками, він боксував у моїй вазі. Після любителів він виступав в WSB. Це були напівпрофесійні поєдинки: п'ять раундів, але без шоломів. Там могли битися важковаговики і суперважковаговик - будь-хто, хто важить понад 91 кг. Ти міг важити навіть 200 кілограмів. Усик бився з цими хлопцями - це досвід", - сказав Джошуа.