Бетербієв назвав переможця бою Джошуа - Усик

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа є фаворитом у бою проти Олександра Усика.

Про це розповів володар поясів WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв.

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"У нас хороший бій намічається. Я бачу, мене запитують, хто, на мою думку, переможе в бою Джошуа - Усик. Я вважаю, що Джошуа повинен виграти цей бій. Єдине - він виграє достроково або бій дійде до кінця? Ось в цьому є заковика, але я вважаю, що виграє Джошуа. Він справжній важковаговик, боксував з серйозними хлопцями, наприклад з Кличком. Вони провели хороший бій.

Я думаю, що Джошуа переможе в цьому бою. Достроково або за записками - це вже нам належить побачити", - сказав Бетербієв.