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Юрист Шевченка: УАФ не планувала продовжувати контракт

Сьогодні 13:30 700 0
Юрист Шевченка прокоментував закінчення контракту з УАФ
Юрист Шевченка: УАФ не планувала продовжувати контракт
#Шевченко

Джерело - tribuna.com.

УАФ не проявляла ініціативи щодо нового контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Про це розповів юрист українського спеціаліста.

"Ініціатива з новим контрактом повинна була виходити від тренерського штабу або від УАФ?  Як свідчить практика взаємин сторін з 2016 року, під кожне продовження контракту підперезувався конкретний чемпіонат. За підсумками чемпіонату приймалося рішення УАФ - продовжувати контракт чи ні.

Актуально: Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України

Торік відбувся Виконком УАФ, на якому було прийнято рішення про пролонгацію. Ми вважаємо, що в нинішньому випадку, після завершення чемпіонату Європи, УАФ повинна була прийняти власне рішення про продовження контракту.

Це не воля однієї особи. УАФ - структура велика. Тренерський штаб свою згоду під час зустрічей і спілкування з УАФ надавав.

Ми побачили, що з боку УАФ ніяких намірів продовжити контракт не було, - сказав юрист Андрія Шевченка.

Андрій Шевченко очолював збірну з 2016 по 2021 роках.

Раніше, Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів.

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